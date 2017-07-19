Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Canada: Carney, stiamo con forza dalla parte della Groenlandia e della Danimarca

            Nostro impegno ad articolo 5 Nato e' incrollabile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 20 gen - "Il Canada sta con forza dalla parte della Danimarca e della Groenlandia e del suo diritto all'autodeterminazione". Lo ha detto il primo ministro Mark Carney parlando al World Economic Forum a Davos aggiungendo che il Canada e' nettamente contrario alla minaccia degli Stati Uniti di imporre nuovi dazi contro le nazioni contrarie ai piani americani sulla Groenlandia. "Il nostro impegno all'articolo 5 della Nato e' incrollabile".

            Cop

            (RADIOCOR) 20-01-26 16:56:20 (0530) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.