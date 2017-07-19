Canada: Carney, stiamo con forza dalla parte della Groenlandia e della Danimarca

Nostro impegno ad articolo 5 Nato e' incrollabile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 20 gen - "Il Canada sta con forza dalla parte della Danimarca e della Groenlandia e del suo diritto all'autodeterminazione". Lo ha detto il primo ministro Mark Carney parlando al World Economic Forum a Davos aggiungendo che il Canada e' nettamente contrario alla minaccia degli Stati Uniti di imporre nuovi dazi contro le nazioni contrarie ai piani americani sulla Groenlandia. "Il nostro impegno all'articolo 5 della Nato e' incrollabile".

