Canada: +8.200 posti di lavoro a dicembre (sopra stime), sale al 6,8% disoccupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 9 gen - L'economia canadese ha creato 8.200 posti di lavoro netti, a dicembre; le aspettative del mercato erano per un modesto calo dell'occupazione di 2.500 unita', dopo che l'economia aveva creato 53.600 posti di lavoro il mese precedente. Il tasso di disoccupazione e' salito al 6,8%, contro attese per un 6,7%, dopo essere sceso - per due mesi consecutivi - fino al 6,5%, a novembre.

A dicembre, i canadesi disoccupati erano circa 1,6 milioni, con un aumento del 4,9% rispetto al mese precedente, e la forza lavoro complessiva e' aumentata di 81.000 unita'.

Utilizzando la metodologia del dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione canadese il mese scorso e' salito al 5%.

