Campania: verso l'Osservatorio regionale dei flussi per il turismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - La Regione Campania e' al lavoro per rafforzare il sistema di monitoraggio del turismo e arrivare alla costruzione di un Osservatorio regionale dei flussi turistici, uno strumento strategico per conoscere con maggiore precisione l'andamento del settore e supportare le politiche di sviluppo turistico del territorio. L'Osservatorio, gia' previsto da una legge regionale, consentira' di raccogliere, analizzare e integrare i dati relativi a arrivi, presenze, provenienza dei visitatori, tipologie di soggiorno e andamento dei flussi, mettendo a disposizione delle istituzioni e degli operatori del settore un quadro aggiornato e affidabile del turismo in Campania. Disporre di dati piu' completi significa poter programmare meglio le strategie di promozione, la gestione dei flussi e le politiche di sviluppo dell'offerta turistica, valorizzando in modo piu' efficace i territori e sostenendo la crescita del comparto.

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