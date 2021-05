Campania: turismo, siglato protocollo tra Regione e Anci su Fondi Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mag - La Regione Campania, con l'Assessorato alla semplificazione amministrativa e al Turismo per il tramite della Direzione Generale per le Politiche culturali e il turismo, e l'Anci Campania (in particolare, la struttura del Dipartimento Turismo e Cultura), hanno siglato un protocollo d'intesa per supportare i Comuni nell'attuazione dei programmi finanziati con le risorse della linea di azione POC Campania 2014/2020 in maniera di turismo. L'obiettivo e' quello di costruire programmi regionali unitari di eventi nell'ambito di itinerari tematici o territoriali finalizzati alla messa a sistema delle peculiarita' dei territori - dai luoghi d'arte alle bellezze naturalistiche e paesaggistiche, dalle tradizioni alle produzioni tipiche - sulla base di percorsi che, tra l'altro, hanno consentito la costruzione di relazioni tra territori, rafforzandone l'identita' e ampliandone la conoscenze di residenti e visitatori.

