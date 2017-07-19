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            Campania: tavolo tecnico permanente in Regione su trasporti verso Ischia e Procida

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Un tavolo tecnico permanente presso la Regione Campania, voluto dal vicepresidente con delega ai Trasporti Mario Casillo, che avra' il compito di affrontare in maniera continuativa le criticita' legate ai trasporti via mare tra Pozzuoli e le isole di Procida e Ischia. 'Di fronte ai disagi che si sono verificati negli ultimi giorni non potevamo perdere tempo.

            Per questo, di concerto con il presidente Fico, abbiamo convocato con urgenza un tavolo istituzionale con i sindaci e gli amministratori dei territori interessati, con l'obiettivo di individuare soluzioni immediate e costruire una programmazione stabile per il futuro', ha commentato Casillo.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 07-06-26 14:27:07 (0275)PA 5 NNNN

              


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