Campania: tavolo tecnico permanente in Regione su trasporti verso Ischia e Procida -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - 'La Regione e' il luogo della sintesi e della collaborazione istituzionale.

Vogliamo avviare un metodo di lavoro stabile che consenta di prevenire i problemi, anziche' limitarsi a rincorrerli. Gia' nelle prossime ore metteremo in campo le prime misure condivise emerse nel corso del confronto. L'incontro ha evidenziato con forza la necessita' di governare in modo piu' efficace i flussi da e verso le isole, garantendo al tempo stesso il diritto alla mobilita' dei residenti, la piena operativita' delle attivita' economiche e un'accoglienza adeguata dei flussi turistici, che rappresentano una risorsa fondamentale per l'intero territorio', ha aggiunto Casillo.

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