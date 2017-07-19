Campania: sostegno al progetto 'Disoccupati e Inoccupati di Lunga Durata'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - La giunta regionale della Campania ha approvato l'atto di indirizzo per sostenere finanziariamente il progetto 'Disoccupati e Inoccupati di Lunga Durata Napoli'. Il programma e' finalizzato all'inserimento socio-lavorativo di cittadini residenti nella Citta' Metropolitana di Napoli attraverso la realizzazione di tirocini extracurriculari della durata di 12 mesi presso il Comune di Napoli, la Citta' Metropolitana e le relative strutture operative. Oltre ai primi 800 tirocinanti gia' finanziati con risorse statali, la Giunta recepisce la richiesta della Citta' metropolitana di Napoli di contribuire con risorse pari a 3,5 milioni di euro - da assegnare con successivi atti - per soddisfare le richieste di 430 beneficiari risultati idonei alla procedura.

