Campania: siglata intesa sindacale su indennita' a infermieri e socio- sanitari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mar - Dopo l'accordo di questa mattina per i medici, oggi la Regione Campania ha siglato l'accordo con le organizzazioni sindacali (ad eccezione della Cisl) anche per l'indennita' di pronto soccorso destinata a al personale infermieristico e operatori socio sanitari. Per garantire tutto il personale dipendente del comparto che opera nei servizi di Pronto Soccorso e le strutture OBI aziendali con sistematicita' e continuita', con l'accordo siglato sara' attribuita una indennita' pari a 80 euro mensili a titolo di acconto, per 12 mensilita', a decorrere dal 1 gennaio 2022, fatto salvo i conguagli delle risorse che dovessero essere ancora disponibili fino al loro completo utilizzo.

