Campania: scuola dell'infanzia, da lunedi' sospese attivita'

Confermato stop didattica in presenza primaria e secondaria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - Da lunedi' prossimo, stop alle attivita' nelle scuole dell'infanzia in Campania. Lo prevede l'ordinanza n.86, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, in corso di pubblicazione. Con decorrenza dalla data del provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale e' confermata la sospensione delle attivita' didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attivita' destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili. Con decorrenza immediata e fino al 14 novembre 2020, e' confermato l'obbligo a tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare l'erogazione dei servizi minimi essenziali per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi cosi' modulati alla Direzione Generale Mobilita' della Regione Campania, nonche' all'Ente titolare del contratto di servizio.

(RADIOCOR) 30-10-20 13:59:33 (0480)PA 5 NNNN