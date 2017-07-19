Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Campania: Santobono Pausilipon entra nella rete degli Irccs

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mag - Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l'Aorn Santobono Pausilipon entra nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) per l'area della pediatria.

            Questo traguardo rappresenta non solo un importante riconoscimento istituzionale, ma anche l'avvio di una nuova fase di sviluppo, caratterizzata dal rafforzamento delle attivita' di ricerca, dall'accesso a specifici finanziamenti e da una crescente integrazione tra assistenza clinica e innovazione scientifica. Il Santobono Pausilipon diventa il piu' grande Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrico del Sud Italia, colmando un divario territoriale e offrendo al Mezzogiorno un Polo di riferimento nazionale e internazionale nella ricerca e nella cura delle patologie dell'infanzia.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 02-05-26 14:07:07 (0228)SAN,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.