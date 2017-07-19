Campania: Santobono Pausilipon entra nella rete degli Irccs

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mag - Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro della Salute Orazio Schillaci, l'Aorn Santobono Pausilipon entra nella rete degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) per l'area della pediatria.

Questo traguardo rappresenta non solo un importante riconoscimento istituzionale, ma anche l'avvio di una nuova fase di sviluppo, caratterizzata dal rafforzamento delle attivita' di ricerca, dall'accesso a specifici finanziamenti e da una crescente integrazione tra assistenza clinica e innovazione scientifica. Il Santobono Pausilipon diventa il piu' grande Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrico del Sud Italia, colmando un divario territoriale e offrendo al Mezzogiorno un Polo di riferimento nazionale e internazionale nella ricerca e nella cura delle patologie dell'infanzia.

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(RADIOCOR) 02-05-26 14:07:07 (0228)SAN,PA 5 NNNN