Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Campania: regole sostituzione Regione su Comuni costieri inadempienti Pad Demanio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - Definiti dalla giunta della Regione Campania i criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali nei confronti dei Comuni costieri inadempienti rispetto all'adozione dei Piani Attuativi di Utilizzazione delle aree del Demanio marittimo (PAD). L'intervento e' graduato in relazione allo stato di avanzamento del procedimento: per i Comuni che non hanno adottato il PAD e' prevista la piena attivazione del potere sostitutivo, con la nomina di un Commissario ad acta incaricato della redazione e dell'approvazione in luogo dell'ente, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente; per i Comuni che hanno adottato il PAD ma non lo hanno approvato in Consiglio e' concesso un ulteriore termine di 60 giorni, decorso il quale potra' essere valutata l'attivazione dei poteri sostitutivi limitatamente alla fase di approvazione.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 19-04-26 12:12:14 (0206)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.