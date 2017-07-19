Campania: regole sostituzione Regione su Comuni costieri inadempienti Pad Demanio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - Definiti dalla giunta della Regione Campania i criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali nei confronti dei Comuni costieri inadempienti rispetto all'adozione dei Piani Attuativi di Utilizzazione delle aree del Demanio marittimo (PAD). L'intervento e' graduato in relazione allo stato di avanzamento del procedimento: per i Comuni che non hanno adottato il PAD e' prevista la piena attivazione del potere sostitutivo, con la nomina di un Commissario ad acta incaricato della redazione e dell'approvazione in luogo dell'ente, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente; per i Comuni che hanno adottato il PAD ma non lo hanno approvato in Consiglio e' concesso un ulteriore termine di 60 giorni, decorso il quale potra' essere valutata l'attivazione dei poteri sostitutivi limitatamente alla fase di approvazione.

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