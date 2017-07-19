Campania: Regione rafforza promozione agroalimentare e opportunita' di export

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - Piu' di 100 manifestazioni fieristiche ed eventi nel 2027 e 2028 in calendario per le aziende agroalimentari e ittiche campane, per un rafforzamento della promozione sui mercati internazionali e una nuova strategia che guarda all'Asia. E' questa la direttrice del 'Programma di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e dell'acquacoltura', approvato dalla Giunta della Regione Campania su proposta degli Assessorati all'Agricoltura e alla Pesca per le annualita' 2027 e 2028, oltre che per il secondo semestre 2026. Il Programma coinvolge i comparti agroalimentare, zootecnico, vitivinicolo, olivicolo, biologico, florovivaistico, forestale, della pesca e dell'acquacoltura e prevede un calendario di partecipazione a 22 eventi fieristici nel 2026, 55 nel 2027 e altri 54 nel 2028, con l'obiettivo di rafforzare la competitivita' delle imprese campane.

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