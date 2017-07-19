Campania: Regione rafforza promozione agroalimentare e opportunita' di export -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - 'Continuiamo a sostenere la promozione delle produzioni campane per consolidare la presenza delle nostre aziende sui mercati nazionali e internazionali - ha dichiarato l'assessora all'Agricoltura, Mara Carmela Serluca -. I buoni risultati raggiunti sinora ci hanno spinto ad investire ancora in questa direzione, con la proposta di un programma fieristico di grande respiro. La novita' piu' significativa e' l'apertura ai mercati asiatici attraverso la partecipazione a otto appuntamenti del circuito SIAL nel mondo, dove promuoveremo, insieme alle eccellenze agroalimentari campane, anche l'arte del pizzaiolo napoletano, in collaborazione con gli Assessorati al Turismo, alle Attivita' Produttive e alla Cultura. Spostiamo cosi' il focus dai mercati nordamericani a quelli asiatici, portando nel 2027 e nel 2028 i nostri prodotti in due citta' della Cina, oltre che in Giappone, Indonesia, Malesia, Vietnam e India'.

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