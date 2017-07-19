Campania: Regione e Comune Napoli rafforzano sinergia per America's Cup 2027 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - Nel corso del confronto e' stata ribadita, quindi, la volonta' comune di considerare l'America's Cup non solo come un appuntamento sportivo di rilevanza internazionale ma una leva strategica per lo sviluppo urbano, economico e turistico della citta' e dell'intero territorio regionale. Al centro della discussione, le opportunita' per il rafforzamento delle filiere produttive connesse al mare e alla nautica, l'attrazione di investimenti e la proiezione internazionale di Napoli e della Campania. 'Sulla scia della sinergia istituzionale avviata col Governo, - ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - poniamo ora le basi concrete per realizzare una collaborazione anche con la Regione Campania al fine di garantire il successo dell'America's Cup a Napoli. Sara' l'occasione per ampliare la rete di trasporti, realizzare infrastrutture utili alla cittadinanza, creare opportunita' di lavoro e sviluppo economico. Napoli allarghera' gli orizzonti alla sua area metropolitana a partire dalle fasce costiere nonche' alle aree interne in modo da diffondere su tutto il territorio regionale gli effetti virtuosi di questo grande evento internazionale'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 15-02-26 10:15:49 (0139)PA 5 NNNN