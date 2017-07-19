Campania: Regione cambia passo gestione diffusione granchio blu lungo coste

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - Un'azione strutturata di monitoraggio scientifico per prevenire possibili danni agli ecosistemi marini e alle attivita' di pesca e acquacoltura' La Regione Campania cambia passo nella gestione della diffusione del granchio blu lungo le proprie coste. 'Poniamo in essere - dichiara l'assessora regionale alla Protezione civile, Biodiversita', Pesca e Acquacoltura, Politiche di riforestazione, Tutela degli animali, Sport e Politiche giovanili della Campania, Fiorella Zabatta - un'azione preventiva fondata su dati scientifici, programmazione e responsabilita' istituzionali. Non aspettiamo che il fenomeno diventi emergenza, come gia' accaduto in altre Regioni'. Negli anni scorsi, nel corso dei tavoli di confronto con gli operatori del settore, erano emerse diverse segnalazioni sulla presenza del granchio blu lungo le coste campane. Ma a oggi manca un quadro tecnico completo fondato su dati puntuali e sistematici sulla diffusione della specie e sul suo impatto sugli ecosistemi acquatici. In questo contesto, l'azione avviata dalla Regione Campania rappresenta il primo riscontro strutturato alla nota trasmessa nel febbraio 2025 dal Commissario straordinario nazionale per il contrasto alla diffusione del granchio blu, Enrico Caterina.

