Campania: Regione cambia passo gestione diffusione granchio blu lungo coste -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - L'iniziativa rientra nel PN FEAMPA 2021-2027 ed e' attuata attraverso una proposta progettuale dedicata alla 'Protezione delle risorse biologiche marine della Regione Campania e alla conservazione della diversita' ecologica degli ambienti acquatici in relazione alla presenza del granchio blu', affidata al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Universita' degli Studi di Napoli 'Federico II', in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. 'Con questo progetto mettiamo insieme ricerca scientifica, tutela ambientale e sostegno alle attivita' produttive, perche' la prevenzione e' l'unica strada per garantire la salvaguardia dell'ecosistema marino e la sicurezza economica delle comunita' costiere', conclude l'assessora Zabatta.

