Campania: promozione culturale, pubblicato avviso 2021 per oltre 1 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 apr - E' stato pubblicato sul Burc della Regione Campania di oggi l'avviso per l'assegnazione dei contributi per la promozione culturale 2021. L'avviso, per un importo complessivo di 1.399.000 euro, prevede contributi annuali ordinari e contributi speciali per i quali possono presentare domanda enti, associazioni e fondazioni iscritti nell'albo regionale di promozione culturale ma anche quelli non iscritti che abbiano tra le finalita' statutarie prevalenti la promozione della cultura nel territorio campano. Possono partecipare in qualita' di partner qualificati gli enti locali e gli altri enti pubblici attivi nel territorio regionale. I contributi andranno a mostre di pittura, scultura e fotografia; festival, premi e rassegne letterarie, storiche, filosofiche, scientifiche; attivita' di ricerca scientifica e approfondimento del pensiero storico e filosofico; convegni e eventi di commemorazione.Il piano di promozione culturale della Regione Campania per l'annualita' 2021 sostiene interventi culturali che devono essere realizzati nel rispetto delle misure di distanziamento e di contenimento del contagio da Covid-19.

Dca

(RADIOCOR) 15-04-21 17:38:05 (0647)PA 5 NNNN