Campania: Programma Sviluppo Rurale 2014-2022 Regione oltre il 99,93% di spesa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 gen - La Campania chiude il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 con un risultato di assoluto rilievo sul fronte della spesa pubblica. Alla data di conclusione del Programma, fissata al 31 dicembre scorso, la spesa complessiva certificata ammonta a 2.283.547.316,22 euro, collocando la Regione al di sopra della soglia del 99,93% delle risorse pubbliche complessivamente disponibili. Un dato significativo, che testimonia il pieno utilizzo dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a beneficio del comparto e che colloca la Campania tra le prime cinque regioni in Italia.
Come indicato nella Relazione di sintesi sullo stato di avanzamento della spesa dei Programmi di Sviluppo Rurale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), il livello di disimpegno finanziario relativo alla quota di finanziamento europeo per la Campania e' limitato ad un importo residuale, attestandosi a circa lo 0,05% delle risorse complessive per le spese cofinanziate, confermando l'elevato grado di efficienza nella gestione del Programma.
