Campania: presentato progetto di turismo accessibile 'Mare e Monti'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - Mare e Monti, il progetto di rilancio del turismo accessibile, realizzato dalla Cooperativa sociale Cosy For You, parte con il sostegno di due grandi partner: Fondazione Con il Sud, cofinanziatrice dell'intero progetto con altri partner, Regione Campania con l'assessore al Turismo Vincenzo Maraio. Quattro gli itinerari turistici creati, tra Sannio, Irpinia, Napoli centro e Monti Lattari tra Castellammare e Pimonte, per migliorare il benessere e la qualita' del viaggio delle persone con disabilita', offrendo esperienze senza barriere. 'E' molto importante che il tema dell'accessibilita' entri strutturalmente nella concezione di accoglienza del turismo della nostra regione - ha dichiarato Vincenzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania -. Nei prossimi bandi e nelle future iniziative di sostegno al turismo, la Regione Campania valutera' con particolare attenzione l'accessibilita'. Tra i criteri considerati per l'assegnazione di finanziamenti e incentivi ci sara' la capacita' dei progetti di garantire l'accessibilita' degli itinerari, dei luoghi, delle strutture ricettive e dei servizi, affinche' l'offerta turistica sia realmente fruibile da tutti'.

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