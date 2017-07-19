Campania: parte il programma integrato di valorizzazione della Valle Caudina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - La giunta regionale della Campania ha approvato la delibera sul 'Programma Integrato di Valorizzazione (PIV) della Citta' Caudina'. Il documento riconosce la strategicita' della Valle Caudina, individuata come area target nell'ambito della programmazione territoriale regionale, e definisce le disposizioni attuative e gestionali dell'intervento. Il programma rappresenta un nuovo strumento di governance territoriale finalizzato a promuovere uno sviluppo integrato, sostenibile e competitivo della Valle Caudina, attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, infrastrutturali ed economiche del territorio. L'area individuata comprende i Comuni di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cervinara, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina, gia' associati nell'Unione dei Comuni 'Citta' Caudina'.

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