Campania: parte il programma integrato di valorizzazione della Valle Caudina -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - La giunta ha approvato anche lo schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con i Comuni interessati per la definizione condivisa del PIV. Il programma punta a costruire una strategia territoriale unitaria per il rilancio della Valle Caudina, fondata su alcuni obiettivi prioritari: recupero e integrazione delle infrastrutture di trasporto su gomma e ferro per una mobilita' sostenibile; rigenerazione ambientale e paesaggistica; riqualificazione urbana e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale; rafforzamento della filiera agricola e delle produzioni agroalimentari di eccellenza; riconversione e innovazione del sistema produttivo e manifatturiero; riduzione del disagio socioeconomico e rafforzamento delle politiche per sicurezza e legalita'.

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