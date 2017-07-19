Campania: oltre 45mila domande presentate per avviso fabbisogno abitativo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - E' chiuso l'avviso ERP 2026 della Regione Campania per l'inserimento nell'Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Le domande pervenute sono 45.726, con un incremento superiore al 44% rispetto al precedente avviso del 2022. Nel dettaglio: Comune di Napoli 9.179 domande (+4,9%), Comune di Salerno 1.522 (+20%), Comune di Avellino 537 (+32%), Comune di Benevento 498 (+108%), Comune di Caserta 291 (+12%). La Campania si conferma l'unica Regione in Italia a gestire un avviso unico regionale per l'assegnazione di alloggi ERP di proprieta' dell'ACER e dei Comuni, rafforzando un modello improntato a uniformita', trasparenza e legalita'. 'L'ampia partecipazione registrata conferma la centralita' del tema abitativo e la necessita' di risposte pubbliche adeguate - dichiara l'assessora alla Regione Campania Claudia Pecoraro -. L'Amministrazione garantira' un'istruttoria rigorosa e puntuale, finalizzata ad assicurare equita', trasparenza e piena tutela delle cittadine e dei cittadini in condizione di maggiore fragilita''.

com-Dca.

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