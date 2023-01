(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 23 gen - La Commissione Ue ha approvato un regime italiano di aiuti alle imprese campane per 50 milioni di euro per fronteggiare gli effetti della guerra russa in Ucraina. Si tratta di sovvenzioni dirette per investimenti con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica.

