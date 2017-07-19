Campania: ok eliminazione barriere architettoniche e Masterplan Cilento Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Due interventi strategici per accompagnare lo sviluppo sostenibile dei territori: la Giunta regionale della Campania ha approvato il provvedimento per l'attivazione del Fondo regionale destinato all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e nelle aree pubbliche comunali e il Masterplan - Programma Integrato di Valorizzazione del Litorale Cilento Sud. Con il primo provvedimento, la Giunta programma risorse fino a 1,2 milioni di euro a valere sul bilancio regionale pluriennale per il cofinanziamento di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, nei parchi e nelle aree a fruizione pubblica di proprieta' dei Comuni. Con il secondo provvedimento, viene approvato in via definitiva il Masterplan del Litorale Cilento Sud, al termine di un percorso di concertazione che ha coinvolto enti locali, amministrazioni e soggetti del territorio per definire una strategia condivisa di sviluppo sostenibile dell'area costiera del Cilento meridionale.

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