Campania: ok eliminazione barriere architettoniche e Masterplan Cilento Sud -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - 'I provvedimenti approvati - dichiara l'assessore al Governo del Territorio Vincenzo Cuomo - confermano un'idea di programmazione strategica che mette al centro la qualita' dello sviluppo e il diritto delle persone ad abitare spazi piu' accessibili, connessi e sostenibili. Da un lato sosteniamo concretamente i Comuni nella realizzazione di interventi che rendano edifici e spazi pubblici piu' inclusivi e pienamente fruibili; dall'altro investiamo sulla valorizzazione integrata del Cilento Sud, accompagnando un territorio dalle straordinarie potenzialita' verso nuove opportunita' di crescita e occupazione. Sono azioni diverse ma unite da una stessa visione: costruire una Campania piu' competitiva, coesa e attenta alla qualita' della vita delle comunita''.

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