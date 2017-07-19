Campania: ok due delibere da 21 milioni di euro per persone con disabilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - La giunta della Regione Campania ha approvato, su proposta dell'assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola Andrea Morniroli, un pacchetto di interventi in favore delle persone con disabilita' dal valore complessivo di 23 milioni di euro che si sommano ai 52 milioni di euro gia' approvati nelle scorse settimane. La manovra si articola su due pilastri fondamentali, pensati per coprire le esigenze del presente - a partire dai banchi di scuola - e per gettare le basi di un futuro sicuro: 16 milioni di euro saranno stanziati per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni e le alunne con disabilita'. 5 milioni di euro saranno invece dedicati ai progetti del 'Dopo di Noi', la misura volta a favorire l'autonomia e l'emancipazione delle persone con disabilita' grave, programmando percorsi di de-istituzionalizzazione e soluzioni alloggiative che ne garantiscano il benessere anche quando i genitori o i familiari non potranno piu' prendersene cura.

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