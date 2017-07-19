Campania: nasce il tavolo permanente regionale sulla biodiversita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - 'Un tavolo permanente sulla biodiversita' con l'obiettivo di rafforzare le azioni di tutela e valorizzazione degli ecosistemi di maggiore pregio faunistico del territorio'. Lo ha promosso, su impulso delle associazioni, l'assessora alla Biodiversita' e Tutela degli Animali della Regione Campania, Fiorella Zabatta, nel corso di una riunione con WWF, Legambiente, LIPU, ASOIM, CEA che si occupano di salvaguardare le specie a rischio e di favorire la biodiversita'. 'L'incontro - ha spiegato l'assessora Zabatta - e' stato convocato al termine di una prima serie di sopralluoghi che ho effettuato (altri sono gia' in programma) per rendermi conto personalmente della situazione: ho visto zone umide e forestali, ecosistemi di rilevanza strategica per la conservazione della fauna e della flora'.

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