Campania: Napoli candidata per Agenzia europea per la sicurezza marittima (Emsa)

La Regione approva il dossier (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - Dopo la proposta avanzata ufficialmente il 24 novembre del 2021 con la firma del protocollo tra la Regione Campania e l'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno, finalizzato a formalizzare la candidatura della Campania a ospitare la sede per il Mediterraneo dell'European Maritime Safety Agency (Emsa), nella seduta di oggi la Giunta ha approvato il dossier da inoltrare al Governo per il seguito presso la Commissione Europea. La Regione Campania, gia' nel 2018, aveva avanzato alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - che aveva espresso, all'unanimita', favorevole avviso - la richiesta di istanza al Governo per la presentazione della candidatura a ospitare la sede nel territorio regionale, ed in particolare nella citta' di Napoli.

