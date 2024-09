Campania: Meloni e De Luca firmano accordo coesione, risorse per 3,47 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 set - L'Accordo siglato oggi - annota Palazzo Chigi - porta a compimento il percorso di assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 imputate programmaticamente alla Campania e pari a 6,5 miliardi di euro.

Una prima quota, pari a 582,18 milioni e' stata assegnata nel 2021 su progetti 'di immediato avvio' presentati dalla Regione. Successivamente, per rispondere alle esigenze emerse dal territorio, si e' proceduto, ai sensi dei decreti-legge n. 60/2024 e n. 76/2024, ad assegnazioni puntuali del Fsc 2021-2027 per il completamento degli interventi della precedente programmazione soprattutto di competenza dei Comuni (388 milioni), per il risanamento e la riqualificazione dell'area di Bagnoli-Coroglio (1.218 milioni), per interventi infrastrutturali strategici e di pronta cantierabilita' in campo ambientale, trasportistico e culturale (1.973 milioni), e, non ultimo, per rispondere all'emergenza bradisismo nell'area dei Campi Flegrei (206 milioni).

Dei 6,5 miliardi programmati per la Campania, quindi, il Governo aveva gia' finalizzato 4,3 miliardi, a cui si aggiungono oggi i 2,2 miliardi di euro per il finanziamento di 181 interventi negli ambiti della riqualificazione urbana, incluso il potenziamento delle infrastrutture sportive, della salute, con interventi infrastrutturali sugli ospedali regionali, e della competitivita' delle imprese.

L'Accordo include, oltre alle risorse Fsc, anche la finalizzazione delle risorse del Fondo di Rotazione ex lege 183/1987, pari a ulteriori 1.277 milioni di euro, quale quota non utilizzata dalla Regione a cofinanziamento dei Programmi europei regionali 2021-2027. A valere su questa ulteriore disponibilita', si prevedono in Accordo altri 72 interventi in ambito culturale, per ridurre il costo del trasporto pubblico per gli studenti, per aiutare le famiglie e la natalita' nonche' per completare il programma di investimenti infrastrutturali.

com-fil

(RADIOCOR) 17-09-24 11:33:23 (0307)PA 5 NNNN