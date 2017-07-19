Campania: la Regione al Farnborough International Airshow 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - La Regione Campania partecipera' al Farnborough International Airshow 2026 (Regno Unito) in programma dal 20 al 24 luglio. La manifestazione rappresenta uno dei principali punti di incontro per le aziende leader dell'industria aeronautica e spaziale mondiale. In questo scenario, la presenza della Regione Campania, realizzata in collaborazione con il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC), e' finalizzata a valorizzare le eccellenze produttive, tecnologiche e scientifiche del comparto aerospaziale regionale e a rafforzarne il posizionamento sui mercati internazionali. Il settore aerospaziale rappresenta uno degli ambiti di maggiore specializzazione dell'economia regionale. Le aziende campane, attive prevalentemente nella subfornitura aeronautica per la realizzazione di componenti strutturali per velivoli ad ala fissa e nei servizi di ingegneria avanzata, avranno l'opportunita' di incontrare i principali costruttori e integratori di sistema internazionali, interessati all'individuazione di nuovi partner industriali e fornitori qualificati.

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