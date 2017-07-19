Campania: la Regione al Farnborough International Airshow 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - 'La partecipazione della Regione Campania al Farnborough International Airshow 2026 - ha evidenziato l'Assessore alle Attivita' Produttive e Sviluppo Economico, Fulvio Bonavitacola - conferma il nostro impegno nel sostenere uno dei settori piu' strategici e innovativi dell'economia regionale. L'aerospazio rappresenta una filiera di eccellenza che esprime competenze industriali, capacita' di ricerca e livelli occupazionali altamente qualificati. Attraverso questa missione collettiva intendiamo rafforzare la presenza internazionale delle imprese campane, favorire nuove opportunita' di collaborazione con i grandi player del settore e attrarre investimenti in un comparto che costituisce uno dei motori dello sviluppo tecnologico e produttivo della Campania. Farnborough e' una vetrina globale e una grande occasione per presentare al mondo il valore del nostro ecosistema aerospaziale e la sua capacita' di competere con successo nei mercati internazionali'.

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