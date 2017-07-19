Campania: incentivi servizi mobilita' integrata a Salerno-Aversa-Bacoli-Sorrento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - La Regione Campania avvia la seconda fase della sperimentazione 'MaaS for Campania', nell'ambito dell'iniziativa nazionale 'Mobility as a Service for Italy - MaaS4Italy' finanziata dal Pnrr - Missione 1, Componente 1, Sub-investimento 1.4.6. La sperimentazione mira a promuovere una mobilita' piu' semplice, sostenibile e integrata, consentendo ai cittadini di pianificare, acquistare e utilizzare servizi di trasporto pubblico e privato - anche combinati - attraverso un'unica app dei MaaS Operator aderenti. Possono candidarsi tutti gli utenti che effettuano spostamenti da e per i territori dei Comuni di Salerno, Aversa, Bacoli e Sorrento. Sono ammessi anche i cittadini che hanno gia' preso parte alle precedenti sperimentazioni 'MaaS for Campania', purche' confermino la volonta' di aderire, accedendo alla stessa pagina personale utilizzata nella fase precedente (ossia l'area riservata dove sono disponibili i dati relativi ai benefici maturati, ai questionari previsti e alle informazioni del profilo utente) e spuntando la check di conferma della partecipazione.

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