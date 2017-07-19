Campania: inaugurata nuova sede dell'ufficio del collocamento Mirato di Napoli -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - 'Oggi e' un giorno importante, con questa inaugurazione stiamo dimostrando che c'e' un forte investimento nella Pubblica Amministrazione per garantire dei servizi pubblici, e siamo ancora piu' orgogliosi perche' questi servizi sono destinati ad una platea con delle fragilita' come gli utenti del Collocamento Mirato. A tutti loro va garantito il diritto al lavoro, e questi servizi possono aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro e delle imprese, ognuno con le proprie capacita' ed attitudini', ha detto il Presidente della Regione Campania Roberto Fico. Gli uffici del collocamento mirato si occupano di offrire informazioni e consulenza sui requisiti per l'iscrizione alla lista speciale, rilasciare tutte le certificazioni previste dalla legge, fare colloqui per definire il profilo socio-lavorativo del disabile, comunicare le offerte di lavoro, redigere le graduatorie, individuare le aziende disponibili e i relativi obblighi occupazionali, gestire le pratiche amministrative per l'avviamento al lavoro.

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