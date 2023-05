Campania: giunta, approvate linee guida per apprendistato di primo livello

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mag - La giunta regionale della Campania ha approvato ieri le nuove linee guida per l'apprendistato di primo livello al fine di promuovere l'occupazione giovanile. L'apprendistato di primo livello, ovvero "apprendistato per qualifica o diploma professionale" e', infatti, un contratto di lavoro, retribuito secondo l'esperienza professionale, rivolto ai giovani dai 15 ai 24 anni che coniuga lavoro finalizzato alla formazione individuale e il conseguimento di una qualifica o un diploma di istruzione secondaria superiore. Conseguito il titolo professionalizzante, il rapporto prosegue come subordinato a tempo indeterminato o come contratto di lavoro in apprendistato di secondo livello. 'La principale novita' e' la spinta sulla semplificazione amministrativa e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Tuttavia la vera svolta che stiamo cercando di mettere in campo e' la promozione in maniera sistemica di politiche integrate e certe di formazione professionale, perche' lo scopo e sempre e solo uno: che nessun cittadino campano resti ai margini della societa' per mancanza di strumenti cognitivi, soprattutto, quando parliamo di giovanissimi che per necessita' di lavorare, spesso per pochi euro e sempre a nero, escono dal circuito scolastico perdendo per sempre il treno della cultura personale', ha dichiarato l'assessore alla Formazione professionale Armida Filippelli.

