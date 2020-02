Campania: fino a 10mila euro per musei e biblioteche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 feb - Pubblicato dalla Regione Campania l'avviso per richiedere contributi per la valorizzazione del patrimonio museale in relazione al territorio, al miglioramento qualitativo dei servizi museali erogati al pubblico, allo sviluppo mirato dei sistemi museali locali, alla qualificazione e formazione degli addetti ai musei e alla promozione di attivita' informative e didattiche al fine di consentire la conoscenza del patrimonio culturale regionale. Il bando e' rivolto a enti locali, soggetti giuridici senza scopo di lucro e titolari di musei e raccolte museali. Il budget massimo per contributo e' pari a 10mila euro. Un secondo avviso riguarda gli interventi proposti dalle biblioteche per la realizzazione di iniziative di tutela, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio bibliografico antico. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze e' il 18 marzo 2020.

