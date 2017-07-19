Campania: Eav, dimissioni Cda, prossima assemblea il 14 luglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - Si e' riunita stamani l'assemblea dei soci di EAV (Ente Autonomo Volturno), societa' pubblica della Regione Campania che gestisce il trasporto pubblico locale, per l'approvazione del bilancio 2025, che chiude con un utile di 5,5 milioni di euro, e del nuovo statuto sociale varato con delibera di giunta regionale lo scorso 25 giugno. La Regione ha preso atto e accettato le dimissioni presentate nel corso della seduta dai due consiglieri, Paola Capobianco e Fabrizio Martone che, come previsto dal nuovo statuto determinano la decadenza del Consiglio di amministrazione. Lo comunica la regione Lazio.

L'organo amministrativo e' stato invitato a limitarsi alle ordinarie attivita' gestionali nelle more della prossima assemblea ordinaria dei soci, gia' convocata per il giorno martedi' 14 luglio, in cui si dara' corso alle necessarie determinazioni in ordine alla nuova governance della societa'.

com-Dca.

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