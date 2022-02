Campania: disabili, da Regione 2 mln per formazione e un voucher di 3.500 euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - Due milioni per la formazione e un voucher di 3500 euro per favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili.

Sono questi i provvedimenti approvati dalla Giunta campana per l'attivazione di percorsi formativi personalizzati di inserimento lavorativo rivolti ai disabili, attraverso il finanziamento di un voucher formativo di importo massimo pari a 3.500,00 euro quale contributo per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione per uno dei percorsi formativi tra quelli offerti. 'Le difficolta' connesse all'emergenza da Covid-19 - spiega l'assessore alla Formazione, Armida Filippelli - hanno, negli ultimi due anni, inciso con particolare forza sulla pregressa condizione di precarieta' delle persone fragili, aggiungendo ulteriori ostacoli e impedimenti alla loro vita di relazione sociale ed al loro inserimento lavorativo. Non lasciare indietro nessuno e' nei programmi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, e' negli obiettivi delle Nazioni Unite, e' nel nostro impegno istituzionale quotidiano per costruire insieme una regione sempre piu' inclusiva e solidale'.

