Campania: De Luca, con accordo coesione si mette in movimento tutta l'economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 set - "Credo che il risultato finale sia importante e positivo per la Campania, certo si poteva fare prima ma credo che abbiamo difeso la sostanza". Lo ha detto il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca uscendo da Palazzo Chigi dopo la firma sull'accordo con il Governo sui Fondi di sviluppo e Coesione.

"Si conclude in maniera positiva una vicenda che consente alla Regione, ha aggiunto De Luca, di utilizzare complessivamente 6 miliardi e mezzo di euro, e sblocchiamo oggi altri 4 miliardi di euro. Mettiamo in movimento con la firma di oggi tutto il comparto della cultura, del turismo, gli interventi per la manutenzione stradale nei territori, nei comuni, per l'assetto idrogeologico, per il sostegno alle imprese, sblocchiamo alcuni interventi molto significativi; si mette in movimento tutta l'economia".

vmg-fil

(RADIOCOR) 17-09-24 11:37:54 (0313) 5 NNNN