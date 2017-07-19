Campania: dal 15 giugno al 30 settembre stato grave pericolosita' incendi boschivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - Sara' in vigore dal 15 giugno al 30 settembre in Campania lo stato di grave pericolosita' per gli incendi boschivi. Lo dispone un decreto della Direzione generale della Protezione civile regionale che da' ufficialmente avvio anche alla Campagna estiva Antincendio Boschivo. In concomitanza con il periodo di massima pericolosita', per gli incendi boschivi scattano su tutto il territorio regionale divieti specifici finalizzati alla corretta prevenzione e mitigazione del rischio. 'La quasi totalita' degli incendi - dichiara l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta - e' riconducibile a comportamenti umani, spesso imprudenti o negligenti. Anche un gesto apparentemente banale puo' provocare danni gravissimi all'ambiente, mettere a rischio vite umane e compromettere un patrimonio naturalistico che appartiene a tutti. Per questo e' fondamentale rispettare scrupolosamente i divieti previsti dalla normativa e segnalare tempestivamente ogni principio di incendio'.

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