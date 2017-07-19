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            Campania: da Regione 31 mln per l'accesso gratuito dei minori a sport

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 31 milioni di euro per l'erogazione dei voucher ai minori per l'accesso gratuito all'attivita' sportiva per il 2026/2027. Li ha stanziati la Giunta Regionale della Campania attraverso l'assessorato allo Sport per consentire ai ragazzi di eta' compresa tra i 6 e i 15 anni di accedere gratuitamente alle attivita' sportive. 'L'inclusione sociale per noi e' una priorita'', dichiara l'assessora regionale allo Sport Fiorella Zabatta. 'Attraverso questa misura vogliamo continuare a sostenere concretamente le famiglie e garantire a un numero sempre maggiore di ragazze e ragazzi la possibilita' di praticare sport, indipendentemente dalla condizione economica di partenza. Lo sport rappresenta uno straordinario strumento educativo, di crescita personale, di benessere e di integrazione sociale'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 14-06-26 12:03:15 (0178)PA 5 NNNN

              


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