Campania: da Regione 31 mln per l'accesso gratuito dei minori a sport -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 'La Regione Campania - aggiunge l'assessora Zabatta - continua a investire nelle politiche rivolte ai piu' giovani, riconoscendo nello sport un presidio fondamentale per favorire la partecipazione, lo sviluppo della persona, la socializzazione, promuovere stili di vita sani e e contrastare, al contempo, le disuguaglianze. Offrire questa opportunita' anche alle famiglie che non avrebbero la possibilita' di garantire l'accesso alla pratica sportiva ai propri figli, significa costruire comunita' piu' forti, inclusive e coese'.

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