Campania: da Regione 2,5 milioni per 108 iniziative sportive

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - Sono 108 gli eventi sportivi ammessi al finanziamento della Regione Campania per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro sull'intero territorio. Lo comunica l'assessora regionale allo Sport, Fiorella Zabatta, alla luce della conclusione dell'istruttoria da parte dell'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS) e della pubblicazione della graduatoria. Il finanziamento rientra nell'ambito delle linee d'azione individuate nell'Accordo per la Coesione: le risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2021-2027) sostengono, in particolare, iniziative di promozione della pratica sportiva, di prestigio internazionale nazionale e locale, al fine di favorire l'incontro multiculturale, il rispetto e la valorizzazione delle differenze e della parita' di genere e il coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o poverta'.

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