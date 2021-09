Campania: Covid, in isolamento campo Rom di Giugliano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 set - Isolamento domiciliare per chi vive nel campo Rom di Giugliano, in provincia di Napoli. E' stata firmata l'ordinanza dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con efficacia immediata e fino al 15 settembre 2021, dopo un caso di positivita' riscontrato il 31 agosto. Ai cittadini che hanno residenza, domicilio o dimora presso il campo Rom di via Carrafiello e' fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle abitazioni; e' fatto divieto di transito in ingresso e in uscita dal campo Rom. Il Comune di Giugliano, d'intesa con l'Unita' di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato assicura ogni forma di assistenza ai cittadini, anche con la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessita'.

