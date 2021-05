Campania: cinema, 5 mln per il piano operativo 2021 a sostegno settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - E' stato pubblicato ieri sul Burc il Piano operativo annuale di promozione dell'attivita' cinematografica e audiovisiva per l'anno 2021 della Campania che ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, ed e' articolato, come negli anni precedenti, in tre sezioni principali: opere audiovisive con un budget di 2 milioni e 250 mila euro; promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, con 1 milione e 250 mila euro; sostegno all'esercizio, con 1 milione di euro. La data di scadenza per la presentazione delle domande e' fissata in 45 giorni dalla pubblicazione sul Burc.

Anche quest'anno, come nel 2020, il Piano Cinema va a sostenere il comparto regionale dell'audiovisivo nel superamento della crisi che, a causa della pandemia, ha investito il tessuto delle piccole imprese di produzione campane, le attivita' di promozione costrette a riorganizzarsi radicalmente per le misure di contenimento del contagio e le attivita' delle sale cinematografiche costrette a un lungo periodo di chiusura nonche' a una faticosa riapertura che e' tuttora priva di certezze di continuita'.

Dca

