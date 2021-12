Campania: cinema, 4,5 milioni per 87 opere audiovisive

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - Sono state pubblicate sul Burc della Campania le graduatorie delle opere audiovisive ammesse a contributo nell'ambito del Piano operativo annuale di promozione dell'attivita' cinematografica e audiovisiva per l'anno 2021. Sono stati assegnati 4 milioni e 500 mila euro agli 87 progetti in totale presentati tra film, documentari e cortometraggi, divisi in tre diverse categorie: Sviluppo, Produzione, Distribuzione. Per il 2021 sono state assegnate maggiori risorse alla filiera in coerenza con la scelta dell'amministrazione regionale di destinare ulteriori fondi alle imprese, in un contesto di emergenza epidemiologica che continua a far sentire i propri effetti. Dalle opere ammesse a contribuito e' emersa una percentuale molto alta di societa' campane a dimostrazione della vivacita' del comparto audiovisivo regionale.

