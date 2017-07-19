Campania: bandito concorso di idee 'Green 5.0: La citta' che cambia'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - La Regione Campania ha bandito il concorso di idee 'Green 5.0: La citta' che cambia'. L'iniziativa e' rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio campano. Il progetto invita i giovani a immaginare il futuro degli spazi urbani, partendo da un luogo reale della propria citta' per trasformarlo in un ecosistema piu' inclusivo e sostenibile attraverso la loro creativita'. I partecipanti potranno presentare elaborati originali spaziando tra visual art, testi scritti, cortometraggi o composizioni musicali, accompagnati da uno slogan efficace. In palio ci sono 10 premi da 1.000 euro ciascuno, destinati agli istituti vincitori per l'acquisto di materiali didattici, attivita' educative e il miglioramento degli spazi scolastici.

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