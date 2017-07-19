Campania: avviso partecipazione imprese aerospazio a Farnborough Airshow

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - La Direzione Generale Sviluppo delle Attivita' Produttive della Regione Campania ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione collettiva di imprese campane operanti nel settore Aerospazio, all'evento 'Farnborough International Airshow', in programma all'aeroporto di Farnborough, Inghilterra, dal 20 al 24 luglio 2026. Il 'Farnborough International Airshow', insieme al salone aeronautico di Le Bourget (Parigi), rappresenta la piu' importante manifestazione internazionale del settore, che riunisce ogni due anni in Inghilterra, presso l'aeroporto di Farnborough, tutte le principali industrie aerospaziali a livello mondiale. L'avviso e' finalizzato alla presentazione, da parte di consorzi e imprese di qualsiasi dimensione operanti nel settore Aerospazio aventi almeno una sede operativa in Campania, di manifestazioni di interesse a partecipare all'evento.

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