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            Campania: assegnati 39 nuovi mezzi speciali alle organizzazioni di volontariato

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - La Regione Campania rafforza il sistema regionale di Protezione Civile con l'assegnazione di 39 nuovi automezzi operativi specializzati per le emergenze alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attivita' di soccorso alla popolazione. Con l'approvazione delle graduatorie definitive del 'Bando per il potenziamento della Colonna Mobile Regionale', vengono assegnati in comodato d'uso gratuito: 21 pick-up allestiti per l'antincendio boschivo e 18 pick-up attrezzati per gli interventi legati al rischio idrogeologico. L'iniziativa rientra nel piu' ampio programma di rafforzamento della Colonna Mobile Regionale promosso dalla Regione Campania per potenziare la capacita' operativa del sistema di protezione civile e garantire interventi sempre piu' efficaci a supporto delle comunita' locali in tutto il territorio.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 28-06-26 12:51:40 (0212)PA 5 NNNN

              


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