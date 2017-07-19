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            Notizie Radiocor

            Campania: assegnati 39 nuovi mezzi speciali alle organizzazioni di volontariato -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - 'Con questa assegnazione - dice l'assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta - mettiamo a disposizione delle Organizzazioni di volontariato - mezzi moderni e attrezzati che consentiranno di operare con maggiore efficacia sia nella lotta agli incendi boschivi sia negli interventi connessi al rischio idrogeologico. Rafforzare la Colonna Mobile Regionale significa investire nella capacita' di risposta alle emergenze e valorizzare il prezioso lavoro svolto ogni giorno dai volontari a tutela delle nostre comunita''.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 28-06-26 12:53:53 (0213)PA 5 NNNN

              


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