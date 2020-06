Campania: approvato piano potenziamento terapie intensive con oltre 800 letti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 giu - La giunta regionale ha approvato la delibera con cui si definisce il Piano per il potenziamento della rete ospedaliera secondo quanto disposto dal Decreto Rilancio. Il Piano risponde all'indicazione del Ministero della Salute di incrementare ulteriormente i posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva in Campania, al fine di garantire anche pluralita' di soluzioni assistenziali. Per quanto attiene il potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e' stato programmato un incremento di posti letto che determina a livello regionale un totale pari a 834 unita', rispetto ai 621 posti letto gia' programmati, con una dotazione omogenea sul territorio regionale pari a 0,14 per mille abitanti, secondo decreto. La dotazione complessiva ricomprende le strutture modulari esistenti, con i 120 posti letto gia' realizzati.

Dca

